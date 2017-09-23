العقوبات في انتظار مهاجم الأهلي

المواطن - جدة

أكد الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مهند عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، سيتم معاقبته وفقًا للوائح الداخلية للراقي، بعد تصريحه الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل مهاجم الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب استبعاده من مباراة الراقي والباطن، بالجولة الرابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي خسرها الحفراوي 2- 1 أمام أبناء القلعة الخضراء.

ومن جانبه قال الأمير فهد: “أستغرب ذلك التصرف من مهند، وهو يعلم جيدًا أن قرار استبعاده عن لقاء النصر السابق كان إداريًّا من ثم فنيًّا، ومباراة الباطن كان فنيًّا”.

وأضاف رئيس الأهلي: “ظهوره في مواقع التواصل أمر خاطئ ومرفوض، وسينال على إثره العقوبة، مهند لاعب كبير، والفريق يحتاجه كثيرًا، ولكن هذا لا يعفيه من العقوبة”.

يذكر أن مهند عسيري لم يشارك في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1 لأسباب إدارية، في حين غاب عن مباراة الباطن طبقًا للرؤية الفنية للأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :