العقيل يكشف حقيقة تولي كارينيو تدريب الشباب

المواطن ـ محمد سلام

أكد الأمين العام لنادي الشباب، أحمد العقيل، أنه تم تحديد المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق بعد إقالة المدرب الوطني سامي الجابر، كاشفًا أن الإعلان عن اسم المدرب سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تواتر أنباء قوية تفيد بأن مدرب النصر السابق، دانيال كارينيو، أنهى الاتفاق مع إدارة الشباب لتولي تدريب الليث لمدة موسمين.

وقبل انطلاق مواجهة الشباب والاتفاق في الجولة الرابعة “جولة الوطن” من الدوري السعودي للمحترفين، أدلى العقيل بتصريح فضائي قال من خلاله: “تم تحديد المدرب القادم للشباب والإعلان قريب.. كارينيو؟ ما أقدر أقول شيء.. الإعلان قبل مباراة النصر القادمة”.

ويلعب الشباب مع النصر في الجولة الخامسة بالدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.

وأعلنت إدارة الشباب تعيين المدرب الإنجليزي مايك نويل لتدريب الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما قدمت شكرها للمدرب سامي الجابر لعمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، متمنية له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

يذكر أن الشباب خسر في الجولة الأولى أمام أحد 2- 1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4- 1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2- 1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017- 2018 في الدوري السعودي.







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