العماري: اليوم الوطني للمملكة يرسخ عقيدة التوحيد والانتماء

المواطن - رائد القرفي - أبها

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال العماري في كلمته بهذه المناسبة الغالية: تمر علينا اليوم ذكرى عزيزة، وصفحة من أنصع الصفحات في تاريخ هذه البلاد، إنها ذكرى توحيد المملكة.

​وأضاف: إننا إذ نذكر ذلك نحمد الله تعالى الذي منّ علينا بالإيمان، ومنّ علينا بالأمن في الأوطان، وتفضل علينا بنعمة توحيد هذه البلاد المباركة، فحملنا مسؤولية المحافظة على أمنها ومكتسباتها، وفي هذا نذكر قول الله عز وجل: { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا }، وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات الأمر بالجماعة والنهي عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث الكثيرة مع الآيات التي تأمر بالاجتماع والائتلاف، وتنهى عن الفرقة والاختلاف، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يد الله مع الجماعة).

​وأوضح العماري أن الأعوام تمر وبناء الوطن يتقوى ويترسخ في النفوس والعقول والواقع، وما ذلك إلا لأنه قام على تقوى من الله ورضوان، وبناه المؤسسون الأوائل على الحق والعدل منذ عهد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي تعاهد مع الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- على الكتاب والسنة حتى جاء الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ووحد الله تعالى به المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وبيّن أنه من فضل الله وتوفيقه أن منّ على هذه البلاد بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله الذي شهد بإنجازاته القاصي والداني في الداخل والخارج ليواصل المسيرة نحو ما فيه عز الوطن وأهله ويعينه في ذلك ولي عهده الأمين حفظهم الله.

واختتم العماري كلمته سائلاً الله أن يوفق أبناء هذا الوطن للمحافظة على مكتسباته والرقي به إلى ما يرضي الله تعالى، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها تحت قيادة حكومتنا الرشيدة.







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