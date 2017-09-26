العمل: تسوية 100 ألف شكوى عبر مركز الاتصال الموحد خلال 9 أشهر

المواطن - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مركز الاتصال الموحد استقبل منذ بداية عام 2017 وحتى الآن، أكثر من 100 ألف مكالمة، تنوعت ما بين استفسار وشكوى وبلاغ، في حين بلغت عدد المكالمات الواردة المتعلقة بالاستفسارات الخاصة بحقوق وواجبات العمالة المنزلية 11864 مكالمة، بينما وصل عدد الشكاوى والاستفسارات الهاتفية التي تقدم عبر موقع برنامج العمالة المنزلية “مساند” إلى 41525 مكالمة، تنوعت ما بين استفسارات خاصة بالتسجيل في موقع “مساند” وشكاوى.

من جهة أخرى، بلغ عدد الشكاوى والاستفسارات الخاصة بمكاتب وشركات الاستقدام التي استقبلتها الوزارة على الرقم الموحد، ما يقارب 59 ألف مكالمة، توزعت على النحو التالي: 30455 استفساراً عن المكاتب والشركات المرخص لها من قبل الوزارة، 15766 استفساراً عن الخدمات المقدمة لقطاع عمال الخدمة المنزلية، و11864شكوى على المكاتب والشركات، بينما تم تسوية 9580 شكوى.

وتسعى الوزارة من خلال الخدمات التي تُقدَّم للعمالة المنزلية، سواء لأصحاب العمل أو لعمال الخدمة المنزلية أو لمزودي الخدمة من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة أو عن طريق “مساند”، إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على الممارسات الخاطئة التي تتم من قبل السماسرة والمكاتب غير المرخص لها، وذلك من خلال ضبط إجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، والرقابة المستمرة على مزودي الخدمة، واستقبال الشكاوى.

كما أن الوزارة وفّرت منصة إلكترونية تمكِّن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، ونشر التكاليف من خلال موقع “مساند” (هنا).

وفي هذا الصدد؛ أكدت الوزارة سعيها من خلال مركز الاتصال الموحد إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل، لإنجاز المهام المطلوبة بالدقة والسرعة العاليتين، دون التقيد بالمكان أو الزمان، حيث يُمكِّن الرقم (19911) عملاء الوزارة من تنفيذ العمليات التي يرغبون بها، سواء كانت خدمات أو بلاغات أو مقترحات واستفسارات.







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