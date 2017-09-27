العمل تُطلق خدمة إلكترونية لتقييم إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة إلكترونية لتقييم إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي، خلال تدشين خدمة تقييم الإعاقة، أمس في مقر الوزارة بالرياض، أن الخدمة تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، كما تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب جديد، لتسجيل بيانات إعاقتهم وإدراجهم ضمن مستفيدي الوزارة للاستفادة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفاد أنه بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة تقييم الإعاقة، بعد الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة على الرابط: (هنا)، واختيار أيقونة الخدمة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة (البيانات الاجتماعية، وبيانات ولي الأمر، وإرفاق التقارير الطبية، والموافقة على الإقرار والتعهد)، ثم تقديم طلب تقييم الإعاقة، كما يمكنه متابعة حالة الطلب من خيار أيقونة “طلباتي” في الموقع.

وأكد المهندس الحازمي، أن الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الطلبات الجديدة، وسرعة إنجاز تلك الطلبات واختصار الوقت للمستفيدين، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، ووصول دعم الوزارة للمستحقين للدعم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.







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