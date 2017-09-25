العين الإماراتي يدعم الهلال أمام بيروزي بهذه الخطوة

المواطن - الرياض

كشفت نادي العين الإماراتي عن نيته تخصيص 15 حافلة على نفقته، لنقل جماهيره من مدينة العين إلى إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ لمؤازرة فريق الهلال في المباراة الهامة التي ستجمعه غدًا مع بيروزي الإيراني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

بدوره أكد مكتب شؤون جماهير نادي العين، أن عشر حافلات ستنطلق من إستاد هزاع بن زايد، أمام مركز بيع التذاكر، وخمس حافلات ستتواجد أمام فرع النادي في منطقة البحر.

وأوضح النادي أن جميع الحافلات ستنطلق من مدينة العين إلى العاصمة أبو ظبي في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غد الثلاثاء.







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