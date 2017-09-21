الغيابات أبرز مشاكل الاتحاد والهلال في الكلاسيكو

المواطن – الرياض

تساوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الغيابات مع نظيره الهلال قبل المواجهة المهمة بينهما اليوم الخميس، في الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

وتنطلق مساء اليوم منافساتُ الجولة الرابعة “جولة الوطن” من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بمباراة قمة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

يغيب عن صفوف الهلال 6 لاعبين وهم «محمد الشلهوب، ياسر القحطاني، علي البليهي، مختار فلاتة، فيصل درويش، نواف العابد».

وعلى الجانب الآخر يفقد الاتحاد 6 لاعبين أيضاً «عوض خريص، عبد الرحمن الغامدي، وجمال باجندوح، حسين حلواني، فهد المولد، أحمد عسيري».

ويرفع الفريقان شعار الفوز في مباراة اليوم، حيث يأمل الهلال في العودة من معقل الاتحاد بالنقاط الثلاث، للحفاظ على العلامة الكاملة التي حققها في الجولات الثلاث الأولى ومواصلة رحلة دفاعه عن اللقب.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 9 نقاط متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وعلى الجهة الأخرى يدخل فريق الاتحاد مواجهة الليلة وهو في حال يرثى لها، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.







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