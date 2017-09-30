الفيصلي يستضيف الاتفاق لكسر الهيمنة وبلوغ الذهب

المواطن - الرياض

يلاقي اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مضيفه الفيصلي، على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

يدخل الفيصلي صاحب الأرض والضيافة المباراة وهو في المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين يقع الاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر الباطن جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

الاتفاق خسر في آخر مباراتين على التوالي، أمام القادسية والشباب، ويسعى للفوز اليوم على الفصيلي، من أجل العودة لمسار البداية حيث فاز في الجولة الأولى على الأهلي، أتبعها بالتعادل مع النصر.

وعلى الجانب الآخر يسعى الفيصلي للظفر بنقاط المباراة كاملة من أجل الوصول للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، عن طريق رفع رصيده للنقطة العاشرة، والتي بدورها ستؤهله للمركز الثالث.

ولم يتمكن الفيصلي من الفوز على الاتفاق في آخر 7 مباريات على التوالي بمختلف البطولات المحلية، حيث فاز فارس الدهناء في 4 وحكم التعادل 3.







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