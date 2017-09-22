القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الرياض: صداقتنا بالمملكة تنمو بشكل أقوى يومًا بعد يوم

المواطن - الرياض

تقدم القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى الرياض، كريستوفر هينزيل، نيابة عن الولايات المتحدة الأميركية وجميع زملائه في السفارة والقنصليتين بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد هينزيل أن الولايات المتحدة تقدر علاقاتها طويلة الأمد مع المملكة وستواصل العمل معًا في المستقبل، لافتًا إلى أن ذلك تجلى واضحًا خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة.

وقال القائم بالأعمال في السفارة إن “تنمو الصداقة بين بلدينا بشكل أقوى يومًا بعد يوم ونحن نواصل عقد الشراكات في العديد من المجالات.. يعمل السعوديون والأميركيون جنبًا إلى جنب لتسخير مصادر جديدة للطاقة ومعالجة الأمراض الناشئة بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل الفرص التجارية واستكشاف حدود الفضاء الخارجي.. وسنواصل البحث عن فرص جديدة للتعاون في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة مسيرة رؤية المملكة 2030”.

وتابع هينزيل “بيننا علاقات شراكة قوية في المجال العسكري وسنواصل التعاون في المنطقة من أجل هزيمة الإرهاب وقطع تمويليه ومكافحة الآيديولوجيات المتطرفة لضمان تمتع بلدينا بالسلام والازدهار. تعد هذه المصلحة المشتركة المتعلقة بالأمن الإقليمي محور علاقتنا منذ أكثر من 80 عامًا وستظل كذلك بينما نواجه التحديات العالمية معًا في الوقت الذي تواصل فيه المملكة لعب دور بارز ومتزايد على الساحة الدولية”.

وأعرب باسم الولايات المتحدة عن امتنانها كون آلاف الطلاب السعوديين يختارونها كوجهة للدراسة في كل عام لإعداد أنفسهم ليكونوا ناجحين في المستقبل حيث تظهر دراستهم في الولايات المتحدة الرابطة القوية بين شعبينا على جميع المستويات من كبار قادتنا إلى الجيل القادم من رواد الأعمال والتربويين والموظفين المدنيين.

وختم بقوله “أتمنى لشعب المملكة النجاح في كل مساعيه ونتطلع إلى مستقبل مشرق لبلدينا”.







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