القبض على لاجئ سوري بشبهة التورط في تفجير مترو لندن

المواطن - وكالات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سوري يبلغ من العمر 21 عاماً في خارج أحد المطاعم في حي هانسلو بشبهة تورطه في الهجوم الذي استهدف مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، بحسب صحيفة التايمز اللندنية.

وكان قد حصل يحيى فروخ، الذي يتحدر من العاصمة دمشق، على حق اللجوء في بريطانيا وتمت مداهمة مسكنه في حي ستانويل في “ساري” جنوبي غرب لندن وهو أحد أحياء العاصمة الفخمة في والذي قدمته الحكومة له بعد حصوله على اللجوء.

وكان الشاب فروخ قد انتقل قبل شهور قليلة للعيش بمفرده مستقلاً عن العائلة التي تبنته كلاجئ، وسكن في شقة قريبة من مطار هيثرو غربي لندن، إلا أن الشرطة البريطانية اعتقلته في منطقة أخرى غير التي يسكن بها وقامت بتفتيش منزله في وقت لاحق.

وقال ابن عم فروخ فوار عوض لصحيفة التايمز: إن يحيى شاب بسيط وكان هدفه أن يعمل ويدرس وكان يقدم الدعم لشقيقاته اللواتي يعشن في مصر، مضيفاً أن ابن عمه يحب إنجلترا.

والمعتقل فروخ هو المشتبه به الثاني في الهجوم الذي استهدف قطارات المترو في لندن، أما المعتقل الأول المشتبه به في القضية فهو شاب عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، واعتقلته الشرطة البريطانية في مدينة “دوفر” الساحلية جنوبي شرق إنجلترا.







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