القبض على مهدد النساء بالحرق لو قدن المركبات في الشرقية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

قبضت شرطة الشرقية على الشاب المراهق الذي هدد النساء بالحرق.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد، زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أنه بالإشارة لما تم رصده مؤخرًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تداول مقطع فيديو لشاب يقوم بتهديد النساء اللاتي يقدن المركبات، صدر توجيه أمير المنطقة الشرقية، بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة، ليتم التوصل إلى الشاب والقبض عليه.

ولفت إلى أن الشاب مواطن عشريني، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

ووجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس الخميس، بضبط شاب ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهدد النساء بالحرق، وذلك بحسب الحساب الرسمي للإمارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي وقت سابق، وجه النائب العام الشيخ، سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يهدد بالاعتداء على النساء، بشكل عابث بأمن الوطن ومخالف للأنظمة.

وقال شاب في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “أقسم بآيات الله أن أي امرأة تتعرض للبنشر سأحرقها هي وسيارتها”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :