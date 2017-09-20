القبض على وافد أجنبي طعن آخر بآلة حادة بعرعر

المواطن - شريف النشمي - عرعر

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة عرعر، من القبض على وافد أجنبي طعن آخر بآلة حادة في عنقه في سكن إحدى الشركات.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد د. عويد مهدي العنزي، أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12/ ١٤٣٨ ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمدينة عرعر بلاغ عن تعرض أحد الأشخاص للطعن في سكن عمال إحدى الشركات.

وأوضح أنه تم الانتقال مباشرة من قبل جهة الاختصاص للوقوف على حالة المصاب، واتضح أنه وافد أجنبي تعرض لطعنة غائرة في عنقه باستخدام آلة حادة، وتم تنويمه في المستشفى.

ولفت إلى أنه من خلال الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية تم التعرف على المتهم، وهو وافد أجنبي في العقد الثالث من العمر، وقد ارتكب الهرب، وقامت الجهات الأمنية الميدانية ممثلة بدوريات الأمن وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الضبط الإداري ومركز شرطة الفيصلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والبحث والتحري عن المتهم الهارب، حتى تمكنت إدارة دوريات الأمن من ضبطه وتسليمه لمركز شرطه الفيصلية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :