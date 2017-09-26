القبض على 60188 مخالفاً للإقامة بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

تمكنت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق من القبض على 60188 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال العام الماضي 1438هـ، وذلك ضمن الحملات الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة أنها مستمرة في تتبع جميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، في ظل الجهود المتضافرة مع إدارة جوازات المنطقة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

يذكر أن الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة نفذت تلك الحملات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها, وتم تسليم المخالفين إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.







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