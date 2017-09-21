القريني: فتح قضية العويس سيعيد حقنا

المواطن – الرياض

أشاد عبدالله القريني رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بقرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بفتح ملف قضية الحارس محمد العويس المنتقل من الليوث إلى الأهلي الصيف الماضي، وتحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

وقال القريني : «القضية في الوقت الراهن منظورة ولا يمكن الحديث عنها، والأهم والخطوة الجميلة هي التفاعل من هيئة الرياضة مع الملف المرفوع من إدارة الشباب، والمتضمن العديد من الشواهد والإثباتات التي ستنصفنا في نهاية الأمر».

وأضاف رئيس الشباب: «ما بحثنا عنه منذ تقديمنا للشكوى هو فتح ملف القضية، وحالياً ننتظر القرار النهائي».

وتابع: «سرعة الإجراءات التي أخذتها هيئة الرياضة ستساهم بصورة مباشرة لحفظ الحقوق وإظهار الحق لأصحابه وهذا ما سيتضح في الأسابيع المقبلة، وعندها سيكون لنا حديث عن هذه القضية».

ووقع العويس من الشباب إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة شهدت جدلاً كبيراً بسبب عدم دخول الحارس في الفترة الحرة، مما دفع اتحاد الكرة لإيقافه 6 أشهر وإعادته لليوث حتى نهاية تعاقده.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، انتهى عقد العويس مع الشباب بجانب انتهاء فترة الإيقاف، وعاد لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر، قبل أن يصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قراره بفتح ملف القضية وتحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق.







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