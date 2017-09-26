القصاص من أحد الجناة قتل مواطناً دهساً متعمداً بالمدينة المنورة

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة في المدينة المنورة، لقتله مواطناً بعد دهسه عمداً.

وجاء في بيان الخارجية: قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ).

أقدم / خالد بن عليثة بن الرثيع السحيمي الحربي – سعودي الجنسية – على قتل / رميح بن الرثيع بن جحيش السحيمي الحربي – سعودي الجنسية -، وذلك بدهسه متعمداً بسيارته؛ مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطاتُ الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خالد بن عليثة بن الرثيع السحيمي الحربي – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 6 / 1 / 1439هـ، في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية، إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.







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