القوات العراقية تعلن بدء معركة الحويجة ضد داعش

المواطن - وكالات

أعلن العراق، صباح اليوم الخميس، بدء هجوم لطرد مقاتلي تنظيم داعش من منطقة الحويجة التي تقع غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط.

ويأتي الهجوم، الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل 4 أيام من إجراء استفتاء على انفصال الأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال العراق، بما في ذلك كركوك.

وقال العبادي إنه يعتبر الاستفتاء “غير دستوري”، ودعا حكومة إقليم كردستان إلى إلغائه.

وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية، آخر منطقتين تحت سيطرة داعش في العراق.







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