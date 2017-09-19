الكرواتي داليتش مرشح لخلافة الجابر في الشباب

المواطن - الرياض

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي زلاتكو داليتش المدرب السابق لفريق الهلال، أصبح ضمن قائمة المرشحين لتولي قيادة فريق الكرة الأول بنادي الشباب في المرحلة المقبلة.

وبحسب التقارير فتحت الإدارة الشبابية برئاسة عبدالله القريني خطوط اتصال مع داليتش في الساعات الماضية، لاستطلاع رأيه في إمكانية خلافته للمدرب المقال سامي الجابر.

ولا يرتبط داليتش بأي ناد في الوقت الحالي وتحديداً منذ رحيله عن مقعد المدير الفني لفريق العين الإماراتي، أوائل العام الجاري.

وكانت إدارة نادي الشباب قد استغنت عن خدمات المدرب سامي الجابر، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الثالثة من دوري جميل أمام الباطن.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توارد أنباء عديدة عن دخول البرازيليين ماركوس باكيتا، ودوس أنجوس، ضمن دائرة المدربين المرشحين لقيادة الليوث في الفترة القادمة.







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