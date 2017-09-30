الكونغرس يحاصر حزب الله بالقوانين وقطع التمويل

المواطن - وكالات

بدأ الكونغرس الأميركي حملةً جديدة لفرض عقوبات واسعة على حزب الله اللبناني عن طريق مشاريع قوانين من المنتظر أن يوافق عليها الكونغرس بمجلسيه وأن يوقعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومشاريع القوانين الجديدة تهدف إلى عرقلة حركة حزب الله حول العالم كما تعاقب الدول والأحزاب السياسية التي تقدّم دعمًا له، وهذه مقاربة جديدة تختلف عن الاستراتيجية السابقة التي اعتمدت على معاقبة عناصر من حزب الله أو قطع التمويل في مصادره.

واعتبر الأميركيون دائمًا أن ميليشيا حزب الله تعيش على شبكات تهريب البضائع والسيارات وتجارة المخدرات ويريدون قطع المال عنه، ويظهر في التعديلات تشديد للرقابة المصرفية وإضافة وسائل لمنع عناصر حزب الله من إرسال أموال عبر المصارف إلى لبنان.

لكن التعديل الأهم طال العمل السياسي، فقد سمحت فقرة من مشروع القانون للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على داعمين سياسيين لحزب الله، وتنص الفقرة على إمكانية فرض عقوبات على “أي شخص سياسي على صلة بحزب الله أو يقدّم دعماً ملموساً لحزب الله”.

تستطيع الإدارة الأميركية استعمال هذه الفقرة لمعاقبة شخصيات تتحالف سياسياً وانتخابياً أو حتى تشارك حزب الله في الحكومة اللبنانية.







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