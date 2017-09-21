الكويت توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران من داخل الأمم المتحدة

المواطن - وكالات

جددت دولة الكويت الدعوة إلى إيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته، “إننا نجدد الدعوة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف الصباح أن المساعي الكويتية تأتي في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها دولة الكويت لترسيخ قواعد حسن الجوار.

وفي الشأن اليمني قال رئيس الوزراء، إن الكويت تؤكد استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق حل نهائي، “نؤكد على ضرورة تطبيق القرار 2216 لحل أزمة اليمن وفق مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية”.

وجدد الصباح تأكيده على دعم الكويت للشرعية اليمنية ورفض أي اختراق للسيادة في اليمن.







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