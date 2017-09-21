الليلة بدوري المحترفين.. كلاسيكو من العيار الثقيل بين الاتحاد والهلال

المواطن - جدة

تنطلق مساء اليوم منافساتُ الجولة الرابعة “جولة الوطن” من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بمباراة قمة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

ويرفع الفريقان شعار الفوز في مباراة اليوم، حيث يأمل الهلال في العودة من معقل الاتحاد بالنقاط الثلاث، للحفاظ على العلامة الكاملة التي حققها في الجولات الثلاثة الأولى ومواصلة رحلة دفاعه عن اللقب.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 9 نقاط متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وعلى الجهة الأخرى يدخل فريق الاتحاد مواجهة الليلة وهو في حال يرثى لها، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وفي ظل سعي الهلال لتعميق جراحه مضيفه الاتحادي، ينظر لاعبو الأخير ومدربهم التشيلي لويس سييرا إلى نقاط كلاسيكو الليلة باعتبارها مسألة حياة أو موت، خصوصاً وأن أي تعثر جديد سيوجه ضربة قاسية إلى تطلعات الفريق للمنافسة على لقب الدوري.







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