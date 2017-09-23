الليلة.. ديربي القصيم “المفتوح” بين الرائد والتعاون

المواطن - الرياض

يستضيف اليوم السبت، استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، اللقاء المرتقب بين الرائد وضيفه التعاون “ديربي القصيم”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة “جولة الوطن” من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الرائد صاحب الأرض والضيافة اللقاء في حالة يرثى لها، حيث يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري بدون رصيد بعد مرور 3 جولات فشل خلالها في حصد أي نقاط.

ويسعى الرائد تحت قيادة مدربه الجزائري توفيق روابح لتحقيق الفوز الأول له الموسم الجاري، احتفالاً باليوم الوطني، رغم صعوبة المهمة أمام التعاون المدجج بالنجوم.

وعلى الجانب الآخر يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال 3-4 في لقاء مثير شهد ندية كبيرة بين سكري القصيم والزعيم.

ومن المتوقع أن يشهد ديربي القصيم حضور جماهيري كبير، بمناسبة اليوم الوطني، والذكرى 87 لتوحيد المملكة العربية السعودية، حيث قرر عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد فتح أبواب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مجاناً أمام الجماهير.







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