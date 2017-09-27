الليلة.. قمة الشامبيونزليج بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

المواطن - وكالات

يلاقي اليوم فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

وبدأ كل من سان جرمان وبايرن ميونيخ، المرشحان لنيل بطاقتي المجموعة إلى دور الـ16 الشامبيونزليج بقوة، حيث عاد فريق باريس من غلاسغو بفوز على سلتيك الاسكتلندي بخماسية نظيفة، وتغلب بايرن في أرضه على أندرلخت البلجيكي بثلاثية.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد 2 نقاط، بينما يحل بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضاً، ولكن تبقى الأفضلية للفريق الفرنسي بفارق الأهداف عن العملاق البافاري.

ويسعى الفريقان إلى الذهاب بعيداً في البطولة، فباريس سان جرمان أبرم صفقات قوية لمقارعة الأندية الكبيرة في البطولة القارية، وبايرن يأمل بإضافة اللقب السادس إلى رصيده.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم برفقة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، كلاً من أندرلخت البلجيكي، وسلتيك الاسكتلندي، وسيتأهل للدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا متصدر ووصيف كل مجموعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :