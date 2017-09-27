المالك والعثمان يحصدان بطولة اليوم الوطني للجولف

المواطن - الرياض

حقق اللاعبان السعوديان، عبد الرحمن العثمان وسعود المالك لقب البطولة المفتوحة للجولف التي أقامها نادي ديراب للجولف على ملاعبه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة بمشاركة لاعبي الجولف من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأقيمت البطولة في نسختها الـ 20 برعاية “المراعي ” بمشاركة 120 لاعباً يتقدمهم لاعبو المنتخبين السعودي والبحريني للجولف، بينما حصل اللاعب السعودي بدر المفرج على المركز الخامس في أول مشاركة له في بطولات الجولف المحلية.

وأبدى عبد الرحمن العثمان وسعود المالك سعادتهما بالفوز بالبطولة، وقال العثمان: “سعداء بهذه البطولة التي تقام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وسعداء أكثر بما حققته مع زميلي سعود المالك، وكنا تحت ضغط منذ انطلاقة المنافسات وحرصنا على بذل جهد كبير بتركيز عالٍ لتحقيق نقاط تحفزنا على بلوغ المقدمة، والحمد لله ظفرنا بالفوز وسط منافسة كبيرة من كافة المشاركين”.

وقدم العثمان شكره وتقديره لإدارة نادي ديراب للجولف، مؤكداً أن بطولات النادي منذ نشأتها قبل أكثر من 20 عاما وهي تكسب اللاعب السعودي الفائدة والمعرفة والخبرة حتى أصبح ولله الحمد لدينا قائمة متميزة من اللاعبين السعوديين البارعين في الجولف”.

بدوره قال اللاعب سعود المالك: “لم نكن نتوقع الفوز اللافت هذا، لكن كانت لدينا حماسة وعزيمة على تقديم العطاء الذي جعلنا نتفوق على بقية المنافسين خصوصاً وأن هذه البطولة شارك فيها لاعبون ذو خبرة عالية سواءً من لاعبي المنتخب السعودي والمنتخب البحريني أو اللاعبين الآخرين من مختلف الجنسيات” مقدماً شكره لنادي ديراب للجولف على هذا التنوع الجميل في بطولات الجولف التي يقيمها وعلى الاحترافية العالية في إدارتها وتنظيمها”.

في حين، عبر لاعب الجولف بدر المفرج عن سعادته بمشاركته الأولى في بطولات نادي ديراب للجولف، مبيناً بأنه يطمح للمضي قدماً نحو اكتساب خبرة ومعرفة جيدة تمكنه من بلوغ قائمة لاعبي المنتخب السعودي للجولف خلال الفترة المقبلة.







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