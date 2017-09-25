المالية تُعيّن بنوكاً استثمارية عالمية ومحلية لإدارة طرح محتمل

المواطن - واس

أعلنت وزارة المالية أنها قامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من اليوم الاثنين 5 / 1 / 1439هـ، الموافق 25 / 9 / 2017م.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها قامت بالإضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 14 / 1 / 1438هـ، الموافق 10 / 10 / 2016م، الذي تم تحديثه يوم الجمعة 2 / 1 / 1439هـ، الموافق 22 / 9 / 2017م.

وأفادت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته.







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