المحامية زهران لـ”المواطن”: قيادة المرأة لن تطلب استثناءات في نظام المرور

المواطن– حسان الصالحي

أكّدت المحامية بيان زهران أنّ القيادة الرشيدة انتصرت للمرأة والأسرة والمتجمع عقب صدور، الأمر السامي أمس باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء

وقالت زهران في تصريحات لـ ”المواطن“ إن هذا الانتصار انتظرته النساء أعواما طويلة جاء من السلطة العليا بالبلاد بعد دراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، موضحة أن الشريعة الإسلامية لم تمنع النساء من ممارسة هذا الحق.

وأردفت أن الجميع يعلم الأضرار المترتبة على زيادة عدد السائقين وتركهم مع الأطفال والنساء وما قد يترتب على ذلك من مخاطر.

وأضافت أن الأمر السامي واضح وصريح بتطبيق ذات قواعد المرور المعمول بها حاليًا حيث تضمن “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”

ومن هنا يتضح جلياً عدم وجود استثناءات أو اشتراطات خاصة تتعلق بالمرأة بشكل خاص وتطبيق نظام المرور على الجنسين كما جاء في الأمر الملكي الكريم .

وحول نظام المرور أشارت زهران إلى أن المادة السادسة والثلاثين من نظام المرورنصت على اشتراطات للحصول على رخصة القيادة وفق ما يلي:

1-إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

2- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .

3- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- الإقامة النظامية لغير السعوديين.

6- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.

7- اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.

8- دفع الرسوم المقررة.

9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.







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