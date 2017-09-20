المحمادي: أسماء المتورطين في قضايا الاتحاد صادمة

المواطن - جدة

أكد المستشار القانوني خالد المحمادي، أن قرار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بإحالة المخالفات والتجاوزات في ميزانية نادي الاتحاد لهيئة الرقابة والتحقيق، يعتبر أهم القرارات حالياً بالنسبة للعميد.

وقال خالد المحمادي: «بحسب البيان الصادر عن الهيئة يتضح توفر معلومات وبيانات عن تجاوزات ومخالفات وقعت في ميزانية نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية».

وأضاف المستشار القانوني: «ولعدم اختصاص الهيئة العامة للرياضة بالتحقيق وجهت هيئة الرقابة والتحقيق في بحث ذلك باعتبارها جهة اختصاص في مثل هذه القضايا».

وأكمل المحمادي: «المهمة لن تكون سهلة على جهة التحقيق لتشعّب تلك القضايا وحيثياتها، الهيئة الرقابية قادرة على كشف العديد من الملبسات المتعلقة بالمديونيات الضخمة للنادي».

واختتم: «الأسماء المتورطة في مديونيات الاتحاد الضخمة، ستكون صادمةً للوسط الرياضي، وستتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيق معهم من هيئة الرقابة».







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