المحياني: المشاكل في انتظار كارينيو مع نادي الشباب

المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي موسى المحياني، أن المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني الجديد بنادي الشباب، سيجد في طريقه الكثير من العقبات، فور توليه المهمة رسمياً.

وقال المحياني خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: «كارينيو عند وصوله سيجد المشاكل في فريق الشباب، وعلى الجمهور الشبابي عدم الاستعجال عليه».

وأعلنت إدارة نادي الشباب الاتفاق المبدئي مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينيو لتدريب الفريق، وسيتم التوقيع النهائي بعد وصوله للرياض الأسبوع المقبل.

وأشارت إدارة الشباب إلى أن كارينيو سيوقع العقد النهائي عند وصوله إلى الرياض، وسيصل الأسبوع المقبل مع طاقمه المساعد، وسيبدأ مهام عمله بعد مباراة النصر والشباب يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان كارينيو قد تولى قيادة نادي النصر من قبل، وحقق نجاحات رائعة، وتُوج ببطولة الدوري وكأس ولي العهد.

يذكر أن الشباب أقال مدربه الوطني سامي الجابر لسوء النتائج، وأسند مهمة قيادة الفريق الأول للمدرب الإنجليزي مايك نويل، لحين وصول الأوروجوياني دانيال كارينيو.







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