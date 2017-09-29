المخلافي: نرحب بالقرار الدولي لدعم لجنة التحقيق الوطنية

المواطن - واس

رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بالدعم الذي يقدمه القرار الذي أقرّه اليوم مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف تحت البند العاشر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المخلاقي قال في كلمته التي ألقاها اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ” إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصًا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن”.

وأكد وزير الخارجية تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بـ ” تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8)، والمراجع شفويًا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.







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