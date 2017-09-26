المذيع الهشبول: سيدات الباحة مبدعات وعزوف رجال الأعمال عن المنطقة محير

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

تواجدت قناة 22 الفضائية في مهرجان الباحة لصيف هذا العام 38، لتتميز في النقل المباشر والحصري لكل ما هو مميز عن الباحة ومحافظاتها، ويُبدع المذيع وابن الباحة عبدالعزيز الهشبول في تقديم كل ما أراده أهل المنطقة، عبر استضافة عدد من الضيوف في 23 حلقة.

وحاورت “المواطن” الهشبول، والذي أكد أنه استطاع إقناع إدارة قناة 22 الفضائية بأن يكون هناك برنامج خاص بالباحة ويواكب السياحة وأهم الأحداث فيها، ويكون أيضًا منوعًا وثقافيًّا ورياضيًّا ومصاحبًا لفعاليات الباحة، موضحًا أن الباحة أرض خصبة للنجاح ولكن تحتاج التكاتف والعمل الجاد وضخ دماء شابة جديدة.

وأضاف أن أهم ما ينقص الباحة هو دعم رجال الأعمال في المنطقة، خاصةً وأنهم يسكنون خارجها، وعزوفهم أمر محير جدًّا ولا يعرف سببه، متمنيًا تجاوب المسؤولين في البلديات والأمانة وعمل حلقة خاصة بهم.

وأكد أنه كان يتمنى استضافة الأمير حسام بن سعود، كما أنه لا ينزعج من ضيوفه ولو اختلف معهم في الرأي.

وأوضح الهشبول أن القضايا التي عرضت في الحلقة تمت متابعتها، مبديًا ثقته في أمير منطقة الباحة باهتمامه المباشر بتذليل كافة العقبات والمعوقات.

وأشاد الإعلامي بدور فتيات وسيدات المنطقة، قائلًا: “للأمانة لم يكن في الحسبان عمل أي حلقة للسيدات، ولكن عند تواجدي في الباحة اكتشفت أن هناك موهوبات كثيرات من ناحية العدد.. وهناك مبدعات في مجالات كثيرة ويستحقون الوقفة الصادقة من المسؤولين وتسهيل كافة الأمور والاحتياجات والمتطلبات لهن؛ كوّن العنصر النسائي شريكًا دائمًا في النجاح”.







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