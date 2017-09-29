المرصد الأورومتوسطي يفضح قطر وحقوق العمال في الدوحة: دون المطلوب

المواطن - وكالات

طالب “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السلطات القطرية بإجراء المزيد من الإصلاحات والمراجعات للتشريعات القانونية التي تنظم حقوق العمال الوافدين إلى قطر وتضمن حقوقهم.

وقال “المرصد الأورومتوسطي” إن التغييرات، التي أعلنت عنها قطر أخيرًا بشأن حقوق العمال، “ما زالت دون المطلوب وينبغي إجراء مزيد من التعديلات للتوافق مع حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق العمالية”.

وأكد المرصد، في بيان، “السطات القطرية وفي ظل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون نسمة، مطالبةً بمزيد من الإصلاحات والمراجعات لتشريعاتها القانونية المنظمة للعمالة الأجنبية”.

وأضاف أنه رصد “تسجيل عدة مخالفات من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر، والتي تمثلت بإجبار بعض العاملين على العمل القسري تحت أشعة الشمس على نحو يهدد حياتهم، إضافة لعملهم لساعات طويلة..”.

وطالب “السلطات القطرية بتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق التشريعات المعدلة على أرض الواقع وإلزام أصحاب العمل والشركات بتنفيذها، وإيقاع العقوبة على المخالفين”.

وشدد المرصد “على ضرورة أخذ إجراءات جدية حيال حالات الوفاة التي حصلت للعمال الوافدين على مدار السنوات الماضية والبناء على النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق”.







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