المرور: مستعدون لتنفيذ قرار قيادة المرأة وتطبيق الأنظمة على الجميع

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكدت الإدارة العامة للمرور، استعدادها التام لتطبيق النظام المروري على الذكور والإناث على حد سواء.

وقال حساب المرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تبارك الإدارة العامة للمرور وتثمّن القرار السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور بما فيها رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأضاف الحساب “تأكد إدارة المرور على جاهزية رجالها لتنفيذ القرار وتطبيق أنظمة المرور على الجميع واتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته”.

وقبل يومين، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بالقيادة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.







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