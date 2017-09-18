المستشار القحطاني يفضح إعلام تنظيم الحمدين حول كلمة تميم في الأمم المتحدة

المواطن - الرياض

فضح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الإعلام القطري، الذي زعم أن تميم بن حمد سيلقي كلمة الافتاحية في الجلسة العامة للأمم المتحدة.

وكتب القحطاني في تغريده له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “يستمر إعلام تنظيم الحمدين بالكذب على شعبه، يقولون تميم سيلقي الكلمة الافتتاحية غدًا. هذا هو الجدول، وأصلًا لاقيمة لذلك هي حسب ترتيب الطلبات”.

ونشر المستشار القحطاني صورة ضوئية تبين كذب إعلام تنظيم الحمدين.

وقبل قليل، أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنه يجب على الشعب القطري أن يكون صفًا واحدًا للتحصن من الإرهاب.

وتابع في خطاب وجهه إلى الشعب القطري، مساء اليوم الاثنين، أنه يخشى أن يوصم القطريون بالإرهاب، مشددًا على أن كله ثقة في حكمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول ومحبتهم لنا.

وقال “آمل من الأسرة الحاكمة والأعيان في قطر الاستجابة لدعوة الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ عبدالله آل ثاني يوم أمس الأحد، فدورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا ومواصلة التنمية”.

وتابع “الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة في حق أخوانها في الخليج العربي”.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني دعا أسرته وعقلاء قطر إلى اجتماع لبحث تفاصيل الأزمة، خاصة وأنها تمضى إلى الأسوأ، كما يدفع التحريض المباشر من جانب نظام تميم بن حمد في قطر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين المنطقة إلى مصير لا تريد أي دولة الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب وضياع المقدرات.

وأكد آل ثاني في بيان له، أنه يدعو الحكماء والعقلاء من أسرة آل ثاني وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني لبحث كل ما يخص الأزمة وما يمكن عمله لعودة الأمور إلى نصابها وتقوية اللحمة الخليجية.







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