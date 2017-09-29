المستشار سعود القحطاني: تنظيم الحمدين كالعاهرة المجاهرة

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن تنظيم الحمدين في قطر كالعاهرة المجاهرة حين تطلب أن تحاضر عن العفة والشرف في مجالس الصالحين.

وكتب القحطاني في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “راقبوا قنواتهم الرسمية وخلايا عزمي وإعلام الظل”.

وتابع المستشار في الديوان الملكي “من المضحكات أن يستنجد تنظيم الحمدين بعضو كنيست كي ينظر عليهم عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية! ولعل هذا من تبعات زيارة تميم لإسرائيل”.

وأردف القحطاني “تنظيم الحمدين يذكرني بنظام القذافي آخر أيامه، وما حفل الكورنيش الذي لم يحضره إلا المتردية والنطيحة من المجنسين إلا دلالة على ذلك”.

واستكمل سلسلة تغريداته :السعودية أنهت علاقتها مع سلطة قطر بتسريح بإحسان، والعلاقة مع هذا السلطة ليست زواجًا كاثوليكيًا، وسيبقى شعب قطر الأبي في عين السعودية حكومةً وشعبًا”.

وأضاف المستشار القحطاني “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفاً. وعدد من سحبت جنسيتهم يفوق الـ 6 آلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟!







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :