المسند: المملكة ليست بمنأى عن الزلازل.. وهذه درجة أقوى هزة متوقعة

المواطن - الرياض

أكد أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة ليست بمنأى عن الزلازل، حيث تم رصد 235 هزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية خلال الـ112 سنة الماضية، بينها 12 هزة بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر نتج عنها أضرار مختلفة.

وتوقع المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، ألا تتجاوز قوة أي زلزال قد تشهده المملكة خلال السنوات الخمسين القادمة، 6.5 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن مؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية، تشير إلى أن أقوى زلزال متوقع خلال الخمسين سنة القادمة في المملكة ستبلغ 6.5 درجة فقط، مطالبًا الجهات المعنية بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني.

وأشار إلى أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب؛ حيث إن الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها بسهولة.







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