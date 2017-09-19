المعارضة القطرية: القادم أكبر وسنوحد الصفوف رغمًا عن أنف الحمدين

المواطن - الرياض

شدد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أمس الاثنين، على أن “القادم أكبر”.

وجاء ذلك تعليقًا من الهيل على بيان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والذي أعلن فيه رفضه لسياسة النظام القطري وأكد مشاركته في الاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع الذي دعا له قبل يومين، الشيخ عبدالله آل ثاني.

وكتب خالد الهيل، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ترقبتم بشغف فهلّ عليكم سعادة الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني شيخ الكرم والأخلاق بيض الله وجهه.. والقادم أكبر سنوحد الصفوف رغمًا عن أنف الحمدين”.

وكان سلطان بن سحيم عبّر عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر مع إيران على دول المنطقة.







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