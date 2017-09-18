المعارضة القطرية: بيان الشيخ عبدالله آل ثاني أول خطوة لتصحيح الوضع

المواطن - الرياض

أكدت المعارضة القطرية أن البيان الذي أصدره الشيخ عبدالله آل ثاني الذي تضمن دعوته لعائلته وأعيان قطر إلى الاجتماع الوطني هو أول خطوة باتجاه تصحيح الأوضاع في الدوحة.

واعتبرت المعارضة القطرية أن هذا البيان يمكنه أن يحدث حالة من التوافق في الداخل والخارج.

وقال خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية إن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني هو خطوة فارقة ومهمة وإن ما سيليه من خطوات سيكون مختلفًا عما سبق.

ولفت الهيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة سكاي نيوز العربية أن نظام قطر أعطي العديد من الفرص على مدى السنوات الماضية لكنه أهدرها الواحدة تلو الأخرى.

وأشار إلى أن الشعب القطري هو المتضرر الآن من سياسات نظام قطر وتخبطه وفشله في إدارة العلاقات مع دول الخليج العربي.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، قد دعا أسرته وعقلاء قطر إلى اجتماع لبحث تفاصيل الأزمة، خاصة وأنها تمضي إلى الأسوأ، كما يدفع التحريض المباشر من جانب نظام تميم بن حمد في قطر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين المنطقة إلى مصير لا تريد أي دولة الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب وضياع المقدرات.

وأكد آل ثاني في بيان له، أنه يدعو الحكماء والعقلاء من أسرة آل ثاني وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني لبحث كل ما يخص الأزمة وما يمكن عمله لعودة الأمور إلى نصابها وتقوية اللحمة الخليجية.

وشدد على أنه لا يفعل ذلك ادعاءً أو استعراضًا بل هو متفائل عندما رأى ما تيسر له من خدمة أهله وتسهيل أمورهم ووجد الأبواب مشرعة، خاصةً وأنه وجد حرصًا من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلامة قطر وأهلها، وواجب الأسرة عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.

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