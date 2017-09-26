الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة .. وخارجية أميركا: خطوة عظيمة

المواطن - الرياض

رحبت الخارجية الأميركية، بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة.

ووصفت خارجية أميركا، القرار بأنه “خطوة عظيمة” في الاتجاه الصحيح، بحسب ما ذكرت “الإخبارية”.

وصدر- قبل قليل- أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء.

وشمل الأمر تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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