المملكة تحتفل غدًا باليوم الوطني .. قصة توحيد وكفاح قادها الملك المؤسس

المواطن - الرياض

تحتفل المملكة يوم غد السبت، باليوم الوطني السعودي، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة في 23 سبتمبر بحسب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، بدايةً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

وتمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل في 5 شوال من عام 1319 هـ الموافق 15 يناير 1902م من استعادة الرياض ليواصل الكفاح لأكثر من 30 عامًا من أجل توحيد المملكة،وبالفعل وحد العديد من المناطق أهمها (جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320 هـ / 1902م، ثم القصيم سنة 1322 هـ – 1904م، ثم الأحساء سنة 1331 هـ – 1913م، وصولاً إلى عسير سنة 1338 هـ – 1919م، وحائل سنة 1340 هـ 1921).

وضم الملك المؤسس منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ سنة 1925م، وفي عام 1349 هـ – 1930م تم استكمال توحيد منطقة جازان.

وفي 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق 19 سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية، وأقر الملك عبد الله أنه ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة.

وفي عام 2015، وافق اليوم الوطني السعودي 85 يوم الأربعاء 9 من ذي الحجة (يوم عرفة)، وكان ذلك لأول مرة.

وفي 2016 وافق اليوم الوطني السعودي 86 يوم الخميس، وهذه كانت المرة الأولى أيضًا.







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