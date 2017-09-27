المنصور يوضح معايير تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

كشف عبدالمجيد المنصور، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن معايير تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لكل دولة.

وأكد المنصور أن التصنيف يعتمد على معيارين أساسيين، الأول هو نتائج الأندية في آخر 4 نسخ من البطولة، والثاني هو ترتيب المنتخب في تصنيف الفيفا الشهري.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “كل فوز يحققه النادي يضيف 3 نقاط لدولته في تصنيف الاتحاد الآسيوي، كما يضيف التأهل للدور التالي 3 نقاط أيضاً.. أصحاب المركزين الأول والثاني في تصنيف الاتحاد الآسيوي يحصلون على 3 مقاعد ومقعد ملحق في دوري أبطال آسيا”.

وأشار المنصور إلى أن دولة الإمارات ضمنت المركز الأول في التصنيف الآسيوي، مؤكدًا أن السعودية مؤهلة بنسبة كبيرة لتكون في المركز الثاني، مختتما بقوله: “اللائحة الآسيوية الجديدة تشترط على اللاعب المجنس مرور 5 سنوات ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال آسيا”.







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