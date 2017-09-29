المهدد بحرق النساء في فيديو جديد : اعذروني كنت ” اطقطق”

المواطن - الدمام

بعد ساعات من القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يهدد النساء السعوديات بالحرق حال قيادتهن للمركبات، ظهر الشاب نفسه في مقطع جديد، لكن ليس للتهديد بل للاعتذار.

ووجه الشاب رسالة اعتذار لنساء المملكة ولكل من أساء الظن به، مؤكدًا أن كل ما قام به هو من سبيل “الطقطقة”، وأنه لم يقصد المعنى الذي احتوى عليه مقطع التهديد.

وكانت شرطة الشرقية قد أعلنت أنه تم القبض على الشاب المراهق الذي هدد النساء بالحرق.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أنه بالإشارة لما تم رصده مؤخرًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تداول مقطع فيديو لشاب يقوم بتهديد النساء اللاتي يقدن المركبات، صدر توجيه أمير المنطقة الشرقية، بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة، ليتم التوصل إلى الشاب والقبض عليه.

ولفت إلى أن الشاب مواطن عشريني، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وقال الشاب في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي: “أقسم بآيات الله أن أي امرأة تتعرض للبنشر سأحرقها هي وسيارتها”.

#مراهق_يهدد_النساء_بالعنفَ

هاذا المقطع وهو يعتذر

ويقدم اعتذاره ل نساء الوطن وللكل

الرجال مسجون الحين وانشرو المقطع لمصلحته 💔💔💔 pic.twitter.com/2S1CZN923l — فهد الــهــادي (@exxmple) September 29, 2017

إقرأ ايضا :