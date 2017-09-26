“المواطن” ترصد احتفال رباعية الهلال في شباك بيروزي الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

حقق نادي الهلال فوزًا كبيرًا على فريق بيروزي الإيراني بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليقترب الهلال كثيرًا من العبور إلى المباراة النهائية قبل مواجهة الإياب في مدينة مسقط العمانية يوم 17 أكتوبر المقبل.

وسجل هدف الهلال الأول عمر خريبين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0، ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

وعقب نهاية اللقاء، انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي احتفلت بفوز الهلال الكاسح، وأشادت بمستوى اللاعبين وبالمدرب رامون دياز، الذي استطاع قراءة المباراة بشكل رائع، وتغلب على النقص العددي في الشوط الثاني بعد طرد عبدالله عطيف.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات نسردها لكم في السطور التالية..

عضو شرف الهلال لؤي الحميداني: “الحمد لله نتيجة توصلنا للنهائي بإذن الله.. شكرًا لكل لاعب هلالي أداء وروح ونتيجة”.

رئيس هيئة الرياضة السابق عبدالله بن مساعد: “الحمد لله، ألف مبروك، فوز كبير ومستحق للهلال”.

المحلل الرياضي خالد الشنيف: “الهلال أن تفرح أكثر.. ألف مبروك للوطن”.

رئيس الأهلي السابق مساعد الزويهري: “تمثيل وطني مشرف يقدمه الهلال أداءً وتكتيكًا فنيًّا عاليًا في المباراة.. ألف مبروك لجماهير الموج الأزرق وللوطن الغالي كل الأفراح”.

رئيس الهلال السابق محمد الحميداني: “يستاهل البطل.. فوز مستحق ومستوى رائع”.

الإعلامي عبدالعزيز البكر: “ممكن فريق بيرسبوليس ينسحب من مباراة الإياب بطريقة شريفة بدل من فضايح أكبر!!”.

نجم النصر السابق علي كميخ: “فوز مستحق للهلال طوال المباراة كان هو الأفضل، وبعد الطرد تجلى لاعبوه بالروح والأداء مبروك لكل محبيه”.

نجم الهلال السابق سامي الجابر: “ألف مبروك فوز كبير ومستحق لزعيم القارة”.

عضو شرف الهلال سلطان زاهد: “مبروووك شكرًا من القلب لإخواننا في الإمارات كل اللاعبين بلا استثناء.. شكرًا من القلب بيض الله وجيهكم أبدعتم تبقى شوط وبإذن الله التأهل حليفنا”.

نجم الهلال السابق نواف التمياط: “الحمد لله مبروك المستوى والنتيجة. شكرًا لنجومنا وجمهورنا في أبو ظبي وننتظر جماهير الهلال في السلطنة”.

هذا واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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