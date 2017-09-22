“المواطن” ترصد بالصور.. مسير الـ7 ساعات احتفالًا باليوم الوطني في عسير

المواطن - سعيد مشهور - أبها

مبادرات وطنية متنوعة انطلقت تزامنًا مع بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ للمملكة العربية السعودية؛ ففي منطقة عسير، وبدعم إمارة المنطقة، انطلق صباح الجمعة المسير الجبلي، بمشاركة أكثر من ٤٠ مشاركًا من مختلف مناطق المملكة، متوشحين بأعلام الوطن ولوحة تجديد الولاء والبيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وانطلق المشاركون، فجر الجمعة، من محافظة رجال ألمع عبر طريق عقبة القرون، وامتدت مسافة المسار لأكثر من ٨ كم، استغرق المشاركون فيها ٦ ساعات حيث وصلوا لأعلى قمة في السعودية في سودة عسير، ورفعوا علم المملكة وصور خادم الحرمين وولي العهد.

وقد عبر المشاركون لـ”المواطن” عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في الاحتفال الوطني، مقدمين شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير عسير، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على حفاوة الاستقبال التي لقوها منذ وصولهم للمشاركة في هذا الحدث الوطني الغالي على الجميع.

واختتم المشاركون مسيرهم بتنظيف موقع في منتزه السودة في رسالة للجميع بوجوب المحافظة على المتنزهات والمرافق العامة.

ومن أبرز المشاركين عبدالرحمن الجريسي، ويبلغ من العمر ٤٧ عامًا، وقد تبرع بكليته قبل أربع سنوات، واللواء طيار متقاعد وعضو مجلس الشورى عبدالله السعدون، والدكتور عبدالله القويز سفير المملكة لدى البحرين سابقًا، وأحمد الغامدي أبو فهد، والبالغ من العمر ٧٠ عامًا، فيما بلغ عمر أصغر مشارك الطفل علي مشهور، والبالغ من العمر ١٠ سنوات.



وقد رافقت صحيفة “المواطن” المشاركين منذ انطلاقهم وحتى ختام المسير الجبلي الوطني.







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