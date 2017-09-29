“المواطن” ترصد رد الفعل بعد فوز النصر على الشباب في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

استطاع فريق النصر إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده في بطولة الدوري السعودي، عقب تغلبه على الشباب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز محترف النصر محمد فوزير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67، واستطاع العالمي الحفاظ على النتيجة بفضل تألق الحارس وليد عبدالله، حتى انتهى اللقاء بفوز أصفر الرياضي بنتيجة 1 ـ 0.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وعقب نهاية اللقاء رصدت صحيفة” المواطن” أبرز التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نسردها لكم في السطور التالية..

الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل: “فوز مستحق للنصر.. كان نجوم المباراة احمد الفريدي ابراهيم غالب وليد عبدالله و برونو كالعادة و المدرب روجيريو مبروك جمهور النصر”.

الشاعر النصراوي فهد عافت: “كانت مباراة صعبة، و الشباب لم يكن يستحق الخسارة، لكن: “الله اللي عزّنا ما لـ احد منّه””.

الإعلامي الشبابي محمد الناصر: “رغم النقص والخطأ الفردي الا انه كان بالإمكان افضل من ما كان ! الليث يتعافى ! هاردلك لليوث القادم مع كارينيو قطعاً اجمل !”.

وكيل اللاعبين ذيب الدحيم: “مبروك الفوز للنصر هاردلك للشباب.. فترة توقف قادمة يجب على الطرفين تعديل كثير من النقاط واستغلالها بشكل جيد يليق بالطرفين”.

نائب رئيس النصر فهد العجلان: “ألف مبروك للجماهير النصراوية الإنتصار وتحقيق الثلاث نقاط من أمام فريق الشباب ومن نصر إلى نصر بإذن الله”.

لاعب النصر السابق هاشم سرور: “الف مبروك جماهير الشمس الأهم كسب النقاط الثلاث فوزير أثبت أن لديه الكثير”.

عضو شرف النصر أيمن القاضي: “فوز النصر سعاده تخلي ايامك حلوه الف مبروك للعالميين ثلاث نقاط قبل التوقف واعادة الحسابات”.







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