“المواطن” ترصد رد فعل الشارع الرياضي بعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

حسم التعادل الإيجابي 1 ـ 1 مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن “جولة الوطن”.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد من تصويبة سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح الاتحاد، ونجح كارلوس إدواردو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد استغلاله لكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء سددها بيمناه قوية في شباك الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى بفضل تألق الدفاع وحراس المرمى، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط، محتلاً المركز الأول بشكل مؤقت بانتظار مواجهة الباطن مع الأهلي، فيما أصبح رصيد الاتحاد 4 نقاط.

وعقبر نهاية مباراة الهلال والاتحاد، رصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات لدى الشارع الرياضي، نسردها لكم في السطور التالية..

رئيس الاتحاد السابق حاتم باعشن: “أسوأ ما في المباراة الحكم، ما قصرتوا يا نمورنا. وشكرًا لجمهور الذهب”.

نجم الاتحاد السابق مناف أبو شقير: “مباراة جميلة من الطرفين وكان يمكن أحسن مما كان.. علامة استفهام كبيرة لكهرباء لا هجوم ولا دفاع .. أتمنى مراجعة حساباته”.



الكاتب الرياضي سامي القرشي: “مباراة ممتعة وتعادل عادل لو كانت الروح سلعة لكان الاتحاد (المُصدر) الأول لها يستحق لاعبو الاتحاد الاحترام”.



الناقد الرياضي عدنان جستنية: “رغم الفوارق الكبيرة في الجوانب الفنية ورغم ظروف الإصابات التي تعرض لها الأتي ورغم أخطاء تحكيمية إلا أن كلمة مبروك يستحقها بجدارة الاتحاد”.

الكاتب الرياضي محمد البكيري: “مبروك للزعيم نقطة التعادل. ومعوض خير يا عميد طالما استمر نمورك يؤدون موسمهم الاستثنائي بشعار روح الاتحاد”.

عضو شرف الأهلي نواف بن عصاي: “الاتحاد خسر فهد المولد وضمن الهلال التعادل الاتحاد قمة في الروح وجمهوره قمة في الوفاء والمساندة”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي اليوم الخميس، وتقام غدًا الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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