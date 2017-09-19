“المواطن” ترصد 8 إيجابيات في قرارات رئيس هيئة الرياضة

المواطن ـ محمد سلام

أسعدت قرارات الهيئة العامة للرياضة الشارع الرياضي السعودي، بعد إصدارها اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وأعلنها رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت.

وأكد المتابعون أن تواجد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وإلى جانبه رئيس اتحاد الكرة عادل عزت، يُعطى دلالة واضحة على أن هيئة الرياضة ستلعب خلال الفترة المقبلة دورًا فاعلا ورئيسيا في تطوير الكرة السعودية وكافة مسابقاتها، وأن الاهتمام بكرة القدم سيكون على رأس أولويات عمل هيئة الرياضة.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز إيجابيات قرارات هيئة الرياضة، نسردها لكم في السطور التالي..

1ـ من الرائع تسمية دوري الدرجة الممتازة باسم الدوري السعودي للمحترفين، بدلا من مسمى دوري جميل للمحترفين، هذا الأمر يُعزز من الشعور بقيمة المسابقة بتسميتها باسم البلد، والمميز أن هذا القرار تم بالتنسيق مع الشركة الراعية، ودون وجود أي أزمات تؤثر على الجانب الاقتصادي والتسويقي.

2ـ رفع مكافآت كأس الملك إلى 10 ملايين ريال للمركز الأول و5 ملايين ريال للمركز الثاني، يُعطي دافعًا أكبر للفرق، وتحفيز للمنافسة على البطولة الغالية.

3ـ تطوير مستوى المدربين السعوديين، عن طريقتكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة.

4ـ حل أزمة مكافآت الحكام، وعدم الحصول عليها بشكل منتظم، عن طريق توجيه رئيس هيئة الرياضة بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال شهر من تاريخه.

5ـ التحقيق في أسباب تأخر المشاريع والمنشآت المتعثرة، وعلاج ذلك، عن طريق تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يومًا، وتشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.

6ـ الاهتمام بتحسين بيئة الملاعب، وراحة الجماهير الرياضية التي تحضر المباريات في المدرجات، عن طريق تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.

7ـ وضع معايير للعمل الإعلامي خلال الفترة المقبلة، عن طريق العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل ما يخص هذا الجانب وفقًا للائحة المتفق عليها.

8ـ حسم القضايا التي آثارت الجدل في الشارع الرياضي، حيث تم حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز، كذلك إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة.







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