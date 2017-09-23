“المواطن” تستعرض مسيرة كارينيو مدرب الشباب الجديد

المواطن ـ محمد سلام

قصة جديدة سيبدأها المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو في الملاعب السعودية برفقة نادي الشباب، بعد تجربته الأولى مع نادي النصر منذ موسم 2012 وحتى موسم 2014، حيث أعلنت إدارة الشباب الاتفاق المبدئي مع كارينيو لتدريب الفريق، وسيتم التوقيع النهائي بعد وصوله للرياض الأسبوع المقبل.

إدارة الشباب أشارت عبر بيانها الإعلامي إلى أن كارينيو سيوقع العقد النهائي عند وصوله إلى الرياض، وسيصل الأسبوع المقبل مع طاقمه المساعد، وسيبدأ مهام عمله بعد مباراة النصر والشباب يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت إدارة الشباب قد أعلنت تعيين المدرب الإنجليزي مايك نويل لتدريب الفريق بشكل مؤقت بدلا من سامي الجابر، لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما قدمت شكرها للمدرب سامي الجابر لعمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، متمنية له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

وخسر الشباب مع سامي الجابر في الجولة الأولى أمام أحد 2- 1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4- 1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2- 1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017- 2018 في الدوري السعودي، فيما فاز في مباراة اليوم على الاتفاق 3- 2 تحت قيادة مدربه الإنجليزي المؤقت مايك نويل.

وترصد صحيفة “المواطن” في السطور التالية أبرز ملامح مسيرة المدرب كارينيو..

– كارينيو من مواليد 1 مايو 1963، يبلغ من العمر 54 عامًا، ولعب كمهاجم لأندية مونتيفديو واندرز ولنس وناسيونال في الأوروجواي، وفاز كلاعب بكأس الإنتركونتيننتال وكأس ليبرتادوريس.

– بدأ كارينيو مسيرته التدريبية عام 2000 مع فريق مونتفيديو، وتولى بعدها قيادة ناسيونال، ثم تولى في 2004 تدريب فريق ليجا دي كيتو الإكوادوري، ثم عاد لقيادة مونتفيديو عامين منذ موسم 2005 وحتى عام 2007، ثم قاد ناسيونال وديبورتيفو كالي ومونتفيديو واندرز وبالستينو.

– في عام 2012 تولى كارينيو قيادة نادي النصر السعودي، وحقق نتائج رائعة، حيث حصد مع العالمي لقب كأس ولي العهد وبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

– بعد ذلك توجه كارينيو إلى قطر، وخاض تجربة تدريبية مع فريق العربي القطري موسم 2014- 2015، وبعدها تولى تدريب المنتخب القطري، قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.







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