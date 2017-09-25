المولد: تمنيت ألا أكون لاعباً.. وهذا سبب انخفاض مستواي

المواطن - جدة

أكد فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن حياته كلاعب تختلف كثيراً عن الأشخاص العاديين، وعليه التزامات أكثر مما يتخيل البعض.

وقال المولد :«أنا لاعب كرة قدم وحياتي تختلف عن الكثير من الناس، مطلوب مني المواظبة والحرص على أدق التفاصيل (الأكل، النوم، الوقت، التمارين) والأهم من هذا كله هو الحرص على المحافظة على الصلوات والبر بالوالدين».

وأضاف نجم الاتحاد: «في سنة من السنوات مررت بمرحلة تمنيت أني لم أصبح لاعب كرة قدم بسبب كثرة الضغوطات التي واجهتني، كنت أخرج ورأسي (نازل) كل هذا بسبب انخفاض مستواي داخل الملعب».

وواصل فهد المولد: «أعد الجميع بالعمل والجد والاجتهاد من الآن لإظهار نفسي في كأس العالم بصورة مغايرة أفضل من التي ظهرت عليها بالتصفيات».







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