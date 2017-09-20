المولد هداف جيل الاتحاد الحالي في الكلاسيكو

المواطن - علي الحمداوي

تترقب الجماهير السعودية الكلاسيكو المقرر بين فريق الاتحاد وضيفه الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة غداً الخميس، في الجولة الرابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تتمتع دائمًا مواجهة الكلاسيكو بالإثارة والندية بين اللاعبين، حيث يطمح كل فريق في حصد الثلاث نقاط كاملة من أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب والمنافسة على اللقب، علماً بأن الزعيم يحمل لقب الدوري عن الموسم المنصرم.

وفي السطور التالي، نعرض 6 لاعبين من الاتحاد تمكنوا من التسجيل في مرمى الهلال، خلال مواجهات الكلاسيكو بالدوري.

فهد المولد

يعتبر فهد المولد هداف الجيل الاتحادي الحالي في الكلاسيكو، وخاصة بعدما تمكن من تسجيل 4 أهداف في مرمى الهلال خلال مواجهات الفريقين، علماً بأن مصير مشاركته غدًا برفقة الاتحاد لم تحسم بعد بسبب الإصابة.

عبد الرحمن الغامدي

يحل عبد الرحمن الغامدي في المركز الثاني ضمن قائمة هدافي فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد في مرمى الهلال، بواقع 3 أهداف.

يتبقى 4 لاعبين وهم «التونسي أحمد العكايشي، وأحمد عسيري، وزياد الصحفي، وعبد العزيز العرياني»، وتمكن كل لاعب من إحراز هدف واحد خلال الكلاسيكو.







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