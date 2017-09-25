النداء الأخير من البرلمان العراقي للأكراد

المواطن - وكالات

وجه رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، مساء أمس الأحد، ما وصفه بـ”النداء الأخير” للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية أرضًا وشعبًا، معتبرًا أن استفتاء كردستان العراق سيؤثر على الانتخابات القادمة.

وقال الجبوري في تصريحات صحافية: “إن وحدة العراق همنا الرئيس ولن نتنازل عنها.. السياسات الخاطئة ولّدت حالة من الاحتقان وأدت إلى ما نحن إليه الآن”.

وأضاف الجبوري: “نداء أخير للحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا.. إننا حريصون على بقاء الكرد في وطننا الواحد.. النواب الكرد أقسموا بالحفاظ على وحدة العراق”.

وتابع الجبوري: “انتهينا من مرحلة الإرهاب ودخلنا في مرحلة البناء، ولكننا تفاجأنا بموضوع الاستفتاء… لكن حل مشاكل العراق يكون من خلال الحوار المتواصل بين جميع الأطراف”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :