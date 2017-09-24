النصر في عهد ابن تركي.. 20 مدرباً و3 بطولات في 8 سنوات

المواطن - علي الحمداوي

يبحث مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي حالياً عن مدرب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز المقال من منصبه لسوء النتائج.

ووجهت إدارة النصر الشكر لغوميز على الفترة التي قضاها في القيادة الفنية للعالمي، على أن يتولى روجيريو، المدير الفني للفريق الأولمبي، تدريب الفريق الأول الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وجاء قرار الإقالة بعدما وجه الشارع الرياضي النصراوي انتقادات حادة إلى مدرب النصر، ريكاردو غوميز عقب التعادل الثالث على التوالي بالدوري، حيث جمع الفريق العاصمي 6 نقاط من 4 جولات.

ويسعى ابن تركي الذي تولى مقاليد رئاسة النصر عام 2009، للتعاقد مع المدرب رقم 21 في عهده، حيث درب النصر حتى الآن 20 مدرباً ما بين رسمي ومؤقت.

ونعرض في السطور التالي مدربي النصر في عهد الأمير فيصل بن تركي:

الأوروغوياني خورخي داسيلفا موسم 2009-2010. الإيطالي والتر زينجا 2010-2011. الكرواتي دراغان سكوتشيتش 2010-2011. الأرجنتيني جوستافو كوستاس 2011-2012. الوطني علي كميخ 2011-2012 “مدرب مؤقت”. الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا 2011-2012. الكولومبي ماتورانا 2012-2013. الأوروغوياني اليخاندرو دوترا 2012-2013. الأوروغوياني دانيال كارينيو 2012-2013. الإسباني راؤول كانيدا 2013-2014 الأوروغوياني داسيلفا 2014-2015. الكولومبي هيغيتا 2015-2016 “مدرب مؤقت”. الإيطالي فابيو كانافارو 2015-2016. الكولومبي هيغيتا 2015-2016 “مدرب مؤقت”. الإسباني كانيدا 2015-2016. الكرواتي زوران ماميتش 2016-2017. الكرواتي تيو براجا “مدرب مؤقت”. الفرنسي باتريس كارتيرون 2016-2017. البرازيلي ريكاردو غوميز 2017-2018. روجيرو 2017-2018 “مدرب مؤقت”.







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